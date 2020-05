Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wurstautomat aufgebrochen

Römhild (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitag (22.05.2020) in der Zeit von 3:00 Uhr bis 3:05 Uhr den Wurstwarenautomaten im Römhilder Steinweg in Römhild auf. Sie entwendeten anschließend das darin enthaltene Bargeld. Ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstand. Die Tat wurde von einer installierten Videokamera aufgezeichnet. Die Bilder werden gegenwärtig ausgewertet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

