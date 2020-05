Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl an Rennrodelbahn

Oberhof (ots)

Am 06.05.2020 entfernten bislang unbekannte Täter insgesamt drei verschweißte Endkappen von Stromkabeln, die an der Rennrodelbahn in der Tambacher Straße in Oberhof abgelegt waren. Ein Schaden von etwa 50 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell