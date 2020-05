Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb klaute mehrmals

Suhl (ots)

Ein 21-jähriger Ausländer entwendete Dienstagnachmittag mehrere Lebensmittel aus einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl. Mitarbeiter stellten den Mann. Da er sich weigerte, seine Personalien herauszugeben, informierten sie die Polizei. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten weiteres Diebesgut aus einem Kleidungsgeschäft sowie ein Gemüsemesser in der linken Hosentasche fest. Im Laufe der Ermittlungen konnten die Polizisten dem Mann einen weiteren Diebstahl aus einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl nachweisen. Die Beamten nahmen den Dieb in Gewahrsam und zeigten ihn an. Nach Weisung der Staatsanwaltschaft wurde er zu einem späteren Zeitpunkt wieder entlassen.

