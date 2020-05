Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gleich zwei Diebe gestellt

Suhl (ots)

Eine 17-Jährige saß Dienstagabend mit mehreren Bekannten auf einer Bank in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl. Plötzlich näherte sich von hinten ein unbekannter ausländischer Mann und nahm das Handy der jungen Frau an sich, das auf der Bank neben ihr lag. Als sie den Diebstahl bemerkte, folgte sie dem Täter und konnten das Handy wieder an sich nehmen. Zu Gewalt kam es hierbei nicht, jedoch führte der Mann ein kleines Messer bei sich. Nachdem die Polizei informiert wurde, suchten die Beamten nach dem Dieb. Dieser konnte in Begleitung eines weiteren Ausländers gestellt werden. Der zweite Mann hatte ein paar neue Schuhe in seinem Rucksack, die er vorher aus einem Suhler Bekleidungsgeschäft mitgehen ließ. Beide Männer erhielten eine Anzeige.

