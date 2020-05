Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne gültige Versicherung

Stepfershausen (ots)

Einen 17-jährigen Mopedfahrer kontrollierten Polizisten der Meininger Dienststelle Dienstagmorgen in der Straße "Hinter den Gärten" in Stepfershausen. Die Kontrolle des Zweirades erbrachte, dass die angebrachten Kennzeichen eigentlich an ein anderes Fahrzeug gehörten und das Moped seit März ohne erforderliche Versicherung war. Eine Anzeige war die Folge und weiterfahren durfte der junge Mann natürlich auch nicht mehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell