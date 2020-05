Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hinten aufgefahren

Bad Salzungen (ots)

Eine 55-Jährige befuhr Dienstagmittag mit ihrem Pkw die Rudolf-Breitscheid-Straße in Bad Salzungen. Da die Fahrerin einen verkehrsbedingt haltenden VW zu spät wahrnahm, fuhr sie hinten auf. Dabei entstand Sachschaden an beide Fahrzeugen. Verletzt hat sich niemand. Die Verursacherin musste ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro bezahlen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell