Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bus gestreift

Gräfen-Nitzendorf (ots)

Dienstagnachmittag befuhr ein Fahrzeug-Führer mit seinem VW die Straße "Hecke" in Gräfen-Nitzendorf. Beim Abbiegen in Richtung Bad Salzungen streifte der Fahrer mit seinem Auto einen am Fahrbahnrand geparkten Bus und verursachte daran einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Am PKW entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell