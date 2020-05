Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt

Stadtlegsfeld (ots)

Zwischen Montag, 20:30 Uhr und Dienstag, 7:00 Uhr beschädigten Unbekannte die beiden Außenspiegel sowie alle vier Reifen eines Mercedes, der auf dem Gelände der Klinik in der Burgstraße in Stadtlengsfeld geparkt war. Weiterhin montierten die Täter beide Kennzeichen ab und nahmen diese mit. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

