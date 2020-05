Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert Unfall gebaut

Wasungen (ots)

Ein 19-Jähriger befuhr Montagmorgen mit seinem PKW die Bundesstraße zwischen Walldorf und Wasungen, als sein PKW in einer leichten Linkskurve ins Schleudern geriet und gegen die linke Leitplanke, einen geparkten PKW und anschließend gegen die rechte Leitplanke stieß. Der Fahrer fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit weiter über die Böschung neben der Fahrbahn sowie durch mehrere Sträucher einen Hang hinauf und nach etwa 150 Metern zurück Richtung Fahrbahn. Als das Fahrzeug in den Straßengraben geriet, überschlug sich dieses und landete auf der Straße. Der Fahrer sowie sein Beifahrer verletzten sich leicht und kamen ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Der PKW musste abgeschleppt werden. Nach ersten Zeugenaussagen war das Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als es zum Unfall kam.

