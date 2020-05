Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldkassette aus Lieferauto geklaut

Schmalkalden (ots)

Am Montag gegen 8:30 Uhr entwendeten Unbekannte eine Blechkassette mit etwa 2.500 Euro Bargeld aus einem Lieferfahrzeug, das vor einer Backfiliale in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden geparkt war, während der Fahrer Waren in den Backstand lieferte. Während dieser Zeit war die Tür des Fahrzeugs nur angelehnt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

