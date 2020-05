Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl und Körperverletzung

Meiningen (ots)

Montagabend versuchte ein ausländischer Mann mehrere Waren aus einem Supermarkt in der Leipziger Straße in Meiningen zu entwenden. Als ihn der Ladendetektiv stellte und zum Kassenbereich führte, lenkte ein weiterer Ausländer den Detektiv ab, so dass der Dieb Reißaus nehmen konnte. Als der zweite Mann ebenfalls flüchten wollte, hielten ihn der Ladendetektiv sowie mehrere Kunden bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dies ließ sich der Mann jedoch nicht gefallen, so dass er Widerstand leistete und zwei Personen verletzte. Die Beamten konnten den Dieb im Stadtgebiet ebenfalls ausfindig machen und Anzeige gegen die beiden ausländischen Männer erstatten.

