Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: geparktes Fahrzeug beschädigt

Bad Salzungen (ots)

Am 16.05.2020 in der Zeit zwischen 07:30 Uhr bis 11:00 Uhr wurde ein in Bad Salzungen der Großen Stedte abgeparkter Pkw Mercedes an der Stoßstange und am Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher hinterließ keinen Hinweis am geschädigten Fahrzeug. Der entschande Sachschaden am Pkw wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verkehrsunfall, oder verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03695-5510 entgegen.

