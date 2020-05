Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogenfund bei Personenkontrolle

Suhl (ots)

Am späten Samstagabend wurde ein polizeilich bestens bekannter 28jähriger Schmalkalder gegen 23:30 Uhr in der Recklinghäuser Straße in Schmalkalden einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei wurde mehrere, teilweise schon verpackte kleine Mengen an Betäubungsmitteln sowie eine Feinwaage aufgefunden und sichergestellt.

