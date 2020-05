Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholfahrt

Suhl (ots)

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 27jähriger Fahrzeugführer gegen 03:00 Uhr die Kasseler Straße in Schmalkalden und wollte gegen 03:00 Uhr in eine Tankstelle einbiegen. Vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung von 1,78 Promille verpasste er die Einfahrt, kollidierte mit einer Bordsteinkante und beschädigte so seinen Kia.

