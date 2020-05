Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Hildburghausen (ots)

Am 16.05.2020 gegen 11:00 Uhr befuhr eine 57-jährige Radfahrerin die Coburger Straße in Hildburghausen stadtauswärts und beabsichtigte nach links in die Dammstraße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 24-jähriger mit seinem Pkw aus der Dammstraße in den Kreuzungsbereich ein und missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin. Es kam zur Kollision, die Radfahrerin stürzte auf den Asphalt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, gegen den jungen Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Polizeiinspektion Hildburghausen

