Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Suhl (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr befuhr ein 44jähriger Fahrzeugführer in Meiningen die Henneberger Straße, als plötzlich eine zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte männliche Person ohne Oberbekleidung auf die Straße sprang und gegen den Seitenspiegel trat. Nachdem der Fahrer ausgestiegen war, wurde er von der aggressiven Person ins Gesicht geschlagen, wodurch er eine leichte Prellung davontrug, weiterhin wurde die Brille beschädigt. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten konnte die Person flüchten. Durch eine intensive Absuche im Nahbereich konnten in unmittelbarer Nähe der Tat das Fahrrad sowie der Rucksack der männlichen Person aufgefunden und sichergestellt werden. Im Rucksack befand sich neben der Geldbörse auch der Ausweis des Täters. Am Samstagmorgen rief der nun namentlich bekannte Beschuldigte auf der Polizei an und wollte den Diebstahl seines Fahrrades und seines Rucksackes anzeigen. Nach Konfrontation mit den festgestellten Tatsachen knickte der Beschuldigte ein und gab zu, in der Nacht etwas "Dummes" getan zu haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell