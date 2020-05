Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Steinbach-Hallenberg (ots)

Am 16.05.2020, gegen 21.00 Uhr befuhr ein 23jähriger Mann aus Steinbach-Hallenberg die Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg mit seinem Fahrrad. Auf dem Lenker saß zudem ein weiterer 21jähriger Mann aus Steinbach-Hallenberg. Aufgrund eines Positionswechsels der Sitzstellung verliert der "Beifahrer" das Gleichgewicht, stürzt auf die Fahrbahn und verletzt sich am Kopf.

