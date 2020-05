Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz

Suhl (ots)

Am 15.05.2020 beschädigten unbekannte Täter zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr einen vor der Edeka-Filiale in Suhl geparkten Pkw Seat. Die Geschädigte bemerkte nach dem Einkauf, dass ihr Fahrzeug auf der linken Fahrzeugseite, am vorderen Kotflügel sowie der Fahrertür zerkratzt wurde.

Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell