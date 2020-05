Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Doppelter Diebstahl

Dermbach (ots)

Zwischen Mittwoch, 15:45 Uhr und Donnerstag, 7:00 Uhr verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zugang zu einem Firmen-Grundstück in der Wiesenthaler Straße in Dermbach. Von dort entwendeten die Täter eine Rüttelplatte im Wert von rund 8.000 Euro. Ebenfalls Unbekannte entwendeten zwischen Mittwoch und Donnerstag gewaltsam zwei Batterien der Ampelanlage, die ebenfalls in der Wiesenthaler Straße in Dermbach stand. Der Gesamtwert liegt bei etwa 400 Euro. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch nicht klar. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

