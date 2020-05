Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Rückwärtsfahren

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wartete am Donnerstag gegen 14.10 Uhr verkehrsbedingt an der Ausfahrt einer Tankstelle in der Berkeser Straße in Meiningen-Dreißigacker. Zu diesem Zeitpunkt stand er mit der Fahrzeugfront schon ziemlich weit auf der vorfahrtsberechtigten Straße. Er bemerkte, dass der Verkehr nicht ungehindert fließen konnte und setzte seinen PKW zurück. Dabei übersah er jedoch den hinter ihm stehenden Mercedes eines 22-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer anschließend davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

