Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gänge verwechselt

Schleusingen (ots)

Ein 75-jähriger Autofahrer stand Donnerstagmittag an der Baustellenampel in der Königstraße in Schleusingen. Als die Ampel auf Grün schaltete wollte der Mann anfahren, verwechselte aber den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang. Es kam zum Zusammenstoß mit dem hintern ihm befindlichen Fahrzeug. Ein Schaden von ca. 600 Euro entstand.

