Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert auf Fahrrad

Bad Salzungen (ots)

Während der Streifenfahrt stellten Polizisten am Freitag, kurz nach Mitternacht, einen 38-jährigen Fahrrad-Fahrer in der Straße "Siedlung" in Bad Salzungen fest, bei dem ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,5 Promille ergab. Der Fahrer musste daraufhin die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Das Fahrrad stellten die Polizisten sicher.

