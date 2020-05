Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht im Straßenverkehr

Suhl (ots)

Einen 19-jährigen Auto-Fahrer kontrollierten Beamte der Suhler Polizei Mittwochvormittag in der Alten Schleusinger Straße in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis und so musste der Mann eine Blutprobe im Klinikum abgeben und anschließend seinen PKW stehen lassen.

