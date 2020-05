Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen genommen

Suhl (ots)

In der Alten Schmiedefelder Straße in Suhl kontrollierten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes einen 21-jährigen Seat-Fahrer Mittwochnachmittag. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Metamphetamin und so musste der junge Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

