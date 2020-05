Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angreifer greift erneut an

Suhl (ots)

Montagabend kam es in einem Bus, der gerade im Bereich der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Suhl unterwegs war zu einer Auseinandersetzung, bei der ein bis dato unbekannter Mann Pfefferspray versprühte. (Siehe Medieninformation vom 13.05.2020) Mittwochabend trafen die zuvor Geschädigten erneut auf den Angreifer und informierten die Polizei. Der Mann ahnte vermutlich, was gleich auf ihn zugekommen wäre und wollte flüchten. Dabei warf er mehrere Steine in Richtung der beiden Personen. Die Polizei konnte dem Mann habhaft werden und ermittelt nun in mehreren Verfahren gegen den 18-jährigen Mann aus Libyen.

