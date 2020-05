Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer sprang auf und flüchtete

Barchfeld (ots)

Eine 28-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 15:00 Uhr die Straße "Auweg" in Barchfeld und hielt hinter einer Grundstückseinfahrt an. Sie wollte rückwärts auf das Grundstück fahren, als plötzlich ein Mopedfahrer versuchte am PKW vorbeizufahren. Er touchierte den PKW und stürzte. Als Zeugen dem unbekannten Mann aufhelfen wollten, sprang dieser auf, schwang sich auf das Moped und flüchtete in Richtung Ortsmitte. Am grünen Zweirad waren keine Kennzeichen angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

