Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit Traktor

Schleusingen (ots)

Ein Fahrzeug-Führer war bereits am 08.05.2020 (Freitag) gegen 12:00 Uhr mit seinem Traktor und Anhänger auf einem Schotterweg im Schleusinger Ortsteil Geisenhöhn unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug die rechte Seite eines grünen Multicars streifte und dadurch einen Schaden von etwa 3.000 Euro verursachte. Der Fahrer hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter. Laut Aussage des Halters des Multicars hatte der Verursacher Holzstämme auf seinem Hänger geladen. In unmittelbarere Nähe konnte dieser festgestellt werden. Da grüne Farbe an einem der Holzstämme ersichtlich war, ermittelt die Polizei nun gegen den Traktor-Fahrer wegen Unfallflucht.

