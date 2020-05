Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe

Suhl (ots)

Eine Zeugin beobachtete Dienstagabend drei junge Männer, wie diese in einer Drogerie im Steinweg in Suhl Parfum in ihre Tasche steckten und ohne zu bezahlen den Markt verließen. Die Dame informierte wenig später den Sicherheitsdienst eines Einkaufscenters, der die Polizei verständigte. Bei der Durchsuchung der Männer, die sich noch immer im Bereich des Centers aufhielten, fanden die Beamten neben dem Parfum auch noch Bekleidung mit vorhandenen Etiketten. Einen Eigentumsnachweis konnten die Männer im Alter von 21, 18 und 26 Jahren nicht vorweisen.

