Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

Grabfeld (ots)

Ein 52-Jähriger befuhr Montagabend mit seinem Auto die Landstraße zwischen Bibra und Wölfershausen, als das Heck in einer Rechtskurve bei Wölfershausen ausbrach. Das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad, kam von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Leitpfosten und rutschte in den Straßengraben. Dort landete der PKW auf der Fahrer-Seite. Am Auto entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

