Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrüche in Firmen

Kaltennordheim (ots)

In der Nacht zum Montag griffen Unbekannte insgesamt drei nebeneinander liegende Firmen in Kaltennordheim an. Bei einer Firma in der Straße "In der Aue" durchtrennten die Täter die Zuleitungen eines elektrischen Tores, das allerdings nicht geöffnet werden konnte, weswegen die Täter über das Tor kletterten. Entwendet wurde nichts. Die Unbekannten stiegen anschließend über den Zaun des Bauhofes der Verwaltungsgemeinschaft in der Straße "In der Aue" und ließen zwei Aluminium-Auffahrt-Rampen aus einer nicht verschlossenen Garage mitgehen. Weiterhin drangen die unbekannten Täter in den Baumarkt, ebenfalls in der Straße "In der Aue", ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum mehrere elektronische Werkzeuge, Maschinen, Kleinteile sowie Kleingeräte. Der Entwendungs- und Sachschaden liegen jeweils bei über 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

