Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Kater geschossen

Schwarzbach (ots)

Am Freitag zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr schoss ein derzeit noch Unbekannter mit einem Luftgewehr oder einer Luftpistole auf einen Kater im Schwallunger Ortsteil Schwarzbach. Dabei erlitt das Tier eine Verletzung am Hinterbein. Das Projektil konnte entfernt und sichergestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell