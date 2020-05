Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Supermarkt eingebrochen

Suhl (ots)

Unbekannte beschädigten die Seitentür eines Supermarktes in der Linsenhofer Straße in Suhl. Der Versuch, in das Gebäude einzudringen, misslang. Die Täter verschafften sich anschließend durch das gewaltsam geöffnete Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und verursachten Sachschaden von insgesamt etwa 1.500 Euro. Entwendet wurde nichts. Die Seitentür vom Imbiss war ebenfalls angegriffen, wodurch Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstand. Auch hier ließen die Täter nichts mitgehen. Diese Mitteilung erhielt die Polizei am Montag gegen 6:00 Uhr. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Sie beschränkt sich jedoch vermutlich auf das zurückliegende Wochenende. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

