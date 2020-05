Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Immelborn (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montag gegen 11:00 Uhr die Bundesstraße 62 von Wildprechtroda nach Immelborn. In einer Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und stieß an den Zaun eines Betriebshofes. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher unerlaubt den Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Bad Salzunger Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0.

