Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Müllauto

Eisfeld (ots)

Ein 34-jähriger BMW-Fahrer befuhr Montagmittag die Sachsendorfer Straße in Eisfeld in Richtung Sachsenbrunn. Er überholte auf dieser Strecke ein Müllauto, dessen Fahrer in diesem Moment den Lastwagen zurücksetzte. Das Müllauto kollidierte mit dem rechten Kotflügel des BMW. Ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstand am PKW, der Laster blieb unversehrt.

