Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Junger Radfahrer auf falscher Spur unterwegs

Ahlstedt (ots)

Eine 41-jährige Seat-Fahrerin befuhr Sonntagmittag die Hauptstraße in Ahlstedt in Richtung Gethles. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam ihr auf ihrer Fahrbahn ein 12-jähriger Radfahrer entgegen. Die Frau versuchte noch auszuweichen, dennoch touchierte der junge Radfahrer leicht die rechte Fahrzeugseite. Glücklicherweise verletzte sich niemand.

