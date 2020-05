Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebespärchen

Suhl (ots)

Ein bislang unbekanntes Pärchen entwendete bereits am 08.10.2019 gegen 18:10 Uhr Spirituosen im Wert von über 600 Euro aus einem Lebensmittelmarkt in der Ilmenauer Straße in Suhl. Nur 20 Minuten später betraten sie einen weiteren Markt in der Hufelandstraße und entwendeten dort Spirituosen im Wert von über 400 Euro. Mit dem Diebesgut im Gepäck verließen sie jeweils unerkannt die Tatorte. Die Überwachungskameras fertigten jedoch Bilder vom Pärchen, die nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes nun der Öffentlichkeit zur Mithilfe zur Verfügung gestellt werden. Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Hinweise geben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl.

