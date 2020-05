Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen und Alkohol

Suhl (ots)

Während einer Verkehrskontrolle stellten Polizisten Sonntagabend einen Fahrzeug-Führer in der Straße "Am Sehmar" in Suhl fest, bei dem ein freiwilliger Drogenvortest positiv verlief. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab außerdem einen Wert von 0,8 Promille. Im Krankenhaus musste der 37-jährige Fahrer eine Blutprobe abgeben. Er durfte nicht weiterfahren und erhielt eine Anzeige.

