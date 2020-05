Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ordentlich getankt

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Samstagabend einen 51-jährigen Radfahrer in der Fischergasse in Meiningen, weil an seinem Drahtesel keine Beleuchtung vorhanden war. Zudem fuhr er auffallend langsam und mittig der Fahrbahn. Bei der Kontrolle gab er gegenüber den Polizisten an, viel Schnaps getrunken zu haben, was ein Atemalkoholtest mit 2,31 Promille auch bestätigte. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und erhält nun eine Anzeige.

