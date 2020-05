Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu schnell unterwegs und Unfall gebaut

Meiningen (ots)

Wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn verursachte ein 22-jähriger Nissan-Fahrer Sonntagabend einen Unfall mit ca. 4.000 Euro Schaden. Er befuhr die Werrastraße in Meiningen in Richtung Untermaßfeld und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen die Leitplanke und wurde durch die Wucht zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Kurz vor einem Baum kam der Nissan zum Stehen. Der 22-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

