Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit zwei Mopeds

Geißenhöhn (ots)

Ein 15-jähriger Moped-Fahrer befuhr Sonntagabend den Geißenhöhner Weg von Schleusingen nach Geißenhöhn. Hinter ihm fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Moped und einer 17-jährigen Mitfahrerin. Als der jüngere der beiden an einem Fuß- und Radweg ankam, hielt er sein Zweirad an und wollte es manuell wenden. Der ältere fuhr rechts an ihm vorbei und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 15-Jährige und auch der 18-Jährige samt Sozia stürzten. Alle drei verletzten sich leicht.

