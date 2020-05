Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer stürzt auf Ölspur

Krayenberggemeinde (ots)

Am Samstagnachmittag kam ein 42-jähriger Motorradfahrer auf B 62 zwischen Hämbach und Merkers aufgrund einer Ölspur mit seinem BMW-Krad zu Fall, rutschte über die Fahrbahn und kollidierte in der Folge am rechten Fahrbahnrand mit einem dortigen Verkehrsschild. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt und sein nicht mehr fahrbereites Krad durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Fahrbahn war anschließend mehrere Stunden halbseitig gesperrt, bis die Ölspur durch eine Fachfirma beseitigt war und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Es wurden durch die Polizei Ermittlungen zum Unfall bzw. zum Verursacher der Ölspur aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695-5510.

