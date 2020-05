Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Geisa (ots)

Am 09.05.2020 gegen 09:30 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw Volvo die B 278 zwischen Buttlar und Geisa. Auf dieser Strecke kommt ihm ein Pkw VW Golf entgegen und die beiden Fahrzeuge touchieren sich mit der jeweiligen linken Fahrzeugseite. Der Volvo-Fahrer blieb am Unfallort stehen. Der unbekannte Fahrzeugführer des VW Golf setzte jedoch seine Fahrt ungehindert in Richtung Buttlar bzw. B 84 fort, ohne sich um die pflichtgemäße Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen melden sich bitte unter Telefonnummer 03695-5510 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell