Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Auffahrunfall

Bad Liebenstein (ots)

Am 08.05.2020 um 15:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Treonstraße in Bad Liebenstein. Hierbei waren drei Fahrzeuge beteiligt. Ein VW Golf-Fahrer bemerkte zu spät, dass zwei Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt anhielten und fuhr auf diese auf. Dabei schob er den vor sich befindlichen Pkw Volvo auf einen weiteren Pkw Skoda auf. Die Fahrerin des in der Mitte befindlichen Pkw Volvo wurde dabei schwer verletzt und der Pkw des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell