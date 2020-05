Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrskontrolle

Unterbreizbach (ots)

Am Freitagnachmittag führten Polizeibeamten der Einsatzunterstützung der LPI Suhl eine Verkehrskontrolle in Unterbreizbach in der Neuen Straße durch. Hierbei wurde ein 40-jähriger Mann mit seinem Jeep kontrolliert. Bei diesem verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde die Weiterfahrt beendet und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Bei einem positiven Ergebnis der Blutentnahme muss der Fahrer dann mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Polizeiinspektion Bad Salzungen

