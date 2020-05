Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Sportlerheim

Immelborn (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 15.04.2020 und 08.05.2020 wurde in das Sportlerheim am Sportplatz in Immelborn eingebrochen. Aus dem Clubraum wurden eine Musikanlage mit zwei zugehörigen Lautsprecherboxen und eine Zapfanlage entwendet. Es entstand zudem in Höhe von 150,- Euro ein Schaden an der Eingangstür. Die Polizei Bad Salzungen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 03695-5510.

