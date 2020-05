Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Enkeltrickbetrug

Krayenberggemeinde (ots)

Am Freitagmittag wurde eine Rentnerin in Merkers von einem angeblichen Enkel angerufen. Dieser soll sich in einer finanziellen Notlage befinden und benötigt umgehend eine höhere Bargeldsumme. Die gleichzeitig anwesende Tochter der Rentnerin bekam das Gespräch mit, übernahm den Telefonhörer und beendete sofort das Telefonat. Es kam in dem vorliegenden Fall zur keiner Geldübergabe oder einer anderweitigen Schädigung der älteren Dame. Durch die Polizei wurden nun Ermittlungen eingeleitet.

