LPI-SHL: Brandfall

Am 09.05.2020 meldete ein Bürger telefonisch bei der Rettungsleitstelle Suhl Brandgeruch sowie die Auslösung eines Brandmelders in der Straße Am Georgeneck in Hildburghausen. Gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr verlegten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen zum dortigen Wohnblock. Hierbei handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus mit drei Etagen. Die Beamten, sowie die Kameraden der Feuerwehr machten sich für den Ernstfall, der Evakuierung des Wohnblocks und Sicherung der Umgebung, mental bereit. Vor Ort eingetroffen reagierten die Kameraden der Hildburghäuser Feuerwehr besonnen. Sie stellten vor Ort ebenfalls Brandgeruch fest und eruierten den Ausgangspunkt in einer Dachgeschosswohnung. Da niemand auf Klingeln und Klopfen reagierte wurde umgehend die Wohnungstür notgeöffnet.

Im Innern der Wohnung gab es eine starke Rauchentwicklung, doch die Gefahr war schnell gebannt. Der Wohnungsinhaber hatte einen Topf mit Essen auf dem Herd gelassen und vergaß augenscheinlich beim Verlassen der Wohnung diesen auszuschalten. Die Haus wurde gelüftet. Es entstand kein Sachschaden und es wurde niemand verletzt.

