Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in den Groschenmarkt

Eisfeld (ots)

Am Morgen des 08.05.2020 stellte eine Mitarbeiterin des Groschenmarkts in Eisfeld mit erschrecken die offenstehende Haupteingangstür des Marktes fest. Sie reagierte sofort und alarmierte die Polizeiinspektion Hildburghausen. Die Beamten fuhren unverzüglich zum Ereignisort in der Coburger Straße. Dort angekommen bestätigte sich der Verdacht. Unbekannte brachen in der Nacht vom 07.05. zum 08.05.2020 in den Groschenmarkt ein. Die Täter durchsuchten gezielt die Räumlichkeiten nach Bar- und Wertgegenständen und entwendeten diese. Die genaue Höhe des Entwendungsschadens wird aktuell noch verifiziert. Die Polizeiinspektion Hildburghausen hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat. Sachdienliche Hinweise werden über die Telefonnummer 03685-778-224 entgegengenommen.

