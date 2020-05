Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Komposthaufens

Walldorf (ots)

Am späten Abend des Samstags, den 09.05.2020 gegen 22:00 Uhr geriet in der Bahnhofstraße in Walldorf ein Komposthaufen in Brand. Die Flammen griffen auf einen angrenzenden Holzverschlag über, welcher dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Im gelöschten Komposthaufen fand die Polizei Überreste eines Teelichts und Holzkohle. Es wird daher von fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell