Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ruhestörung führt zu Drogenfund

Schmalkalden (ots)

Nach einer mitgeteilten Ruhestörung haben Beamte der Meininger Polizei am 10.05.2020 gegen 01:30 Uhr in Schmalkalden die Wohnung eines 34jährigen Deutschen aufgesucht, aus welcher laute Musik abgespielt wurde. Beim Öffnen der Tür strömte den Beamten eindeutiger Geruch von Cannabis entgegen, weshalb die Wohnung betreten und vier Personen angetroffen wurden. Nach Erledigung des eigentlichen Einsatzgrundes wurde schnell die Quelle des unverkennbaren Geruchs festgestellt. Es wurden mehrere sogenannte Joints und Utensilien zum Konsum aufgefunden. Bei der Durchsuchung der Wohnung, welche in solchen Fällen keiner richterlichen Anordnung bedarf, wurden weitere Betäubungsmittel chemischer Art vorgefunden und allesamt sichergestellt. Die Personen, welche sich des Besitzes bekannten, wurden entsprechend angezeigt. Im Übrigen hat die Polizei kein Ermessensspielraum hinsichtlich des Einschreitens bei derartigen Feststellungen, was hinlänglich bekannt sein sollte.

